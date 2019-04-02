После подсчета почти 100% протоколов ЦИК объявила о проведении в Украине второго тура выборов президента. Когда второй тур выборов, кто прошел и прогнозы на победу – в материале Фактов ICTV.

Подсчитав 99.20% протоколов, ЦИК объявила о проведении второго тура выборов президента Украины, в котором за пост главы государства будут бороться Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

По состоянию на 14.40 2 апреля Владимир Зеленский набрал 30.22% голосов, а Петр Порошенко – 15.92%.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля 2019 года, а уже 1 мая ЦИК назовет имя нового президента Украины.

Как проголосовать не по прописке во втором туре выборов

Не по прописке во втором туре выборов можно будет проголосовать после смены места голосования.

Процедура остается такой же, как и в первом туре, но времени на это будет меньше.

Если ЦИК объявит официальные результаты выборов и дату второго туда определенные законом конечные сроки до 10 апреля, то с 11 по 15 апреля можно будет изменить место голосования.

Нужно еще раз прийти в Государственный реестр избирателей с такими документами:

Паспорт

Справка с места учебы или работы

Справка о праве собственности или аренду жилья

Документы о рабочей командировке (если есть).

Процесс голосования и агитации

Процесс голосования отличаться от первого тура не будет. Избирательные участки откроются в 08.00 21 апреля, на которых украинцы с паспортами на руках смогут проголосовать за своего фаворита.

Процесс агитации регламентирует ст. 57 закона О выборах президента Украины.

Агитация перед повторным голосованием начинается на следующий день после назначения второго тура (предварительно 11 апреля. – Ред.). Заканчивается агитация в 24 часа последней пятницы перед днем повторного голосования.

Предвыборная агитация в период избирательного процесса вне сроков, установленных законом, запрещается.

Кто победит во втором туре выборов – прогнозы букмекеров и астролога

Крупные букмекерские операторы в Украине прогнозируют, что Петру Порошенко не удастся пойти на второй срок. Прогнозы сходят на том, что новым президентом станет Владимир Зеленский.













Когда второй тур выборов 2019: все что нужно знать и прогноз победителя / 3 фотографии

Астролог Владислав Росс тоже отмечает, что пост главы государства займет Владимир Зеленский.

– Звезды Владимира Зеленского такие же сильные в апреле, как и в конце марта. Если выборы будут сопровождаться честной борьбой, без всяких подвохов, фальсификаций, то Зеленского ждет разгромная победа, – рассказывает астролог.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как прошел первый тур выборов президента Украины.