Після підрахунку 100% протоколів ЦВК оголосила про проведення в Україні другого туру виборів президента. Коли другий тур виборів, хто пройшов і прогнози на перемогу – в матеріалі Фактів ICTV.

Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів президента України.

У другий тур проходять Володимир Зеленський, за якого проголосували 5 714 032 (30,24%) виборця, і Петро Порошенко – 3 014 609 (15,95%).

Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня 2019 року, а вже 1 травня ЦВК назве ім’я нового президента України.

Як проголосувати не за пропискою у другому турі виборів

Не за пропискою у другому турі виборів можна буде проголосувати після зміни місця голосування.

Зробити це можна було з 8 по 15 квітня, подавши до Державного реєстру виборців необхідні документи (паспорт, довідку з місця навчання або роботи, довідку про право власності або оренду житла, документи про робоче відрядження).

Процес голосування та агітації

Процес голосування відрізнятися від першого туру не буде. Виборчі дільниці відкриються о 08.00 21 квітня, на яких українці з паспортами на руках зможуть проголосувати за свого фаворита.

Процес агітації регламентує ст. 57 закону Про вибори президента України.

Агітація перед повторним голосуванням починається наступного дня після призначення другого туру – 8 квітня. Закінчується агітація о 24 годині останньої п’ятниці перед днем ​​повторного голосування.

Передвиборна агітація в період виборчого процесу поза строками, встановленими законом забороняється.

Хто переможе у другому турі виборів – прогнози букмекерів й астролога

Прогнози експертів великих операторів в Україні говорять про те, що нині у чинного глави держави мало шансів, щоб піти на другий термін.

Астролог Владислав Росс теж задзначає, що пост глави держави займе Володимир Зеленський.

– Зірки Володимира Зеленського такі ж сильні у квітні, як і в кінці березня. Якщо вибори будуть супроводжуватися чесною боротьбою, без всяких підступів, фальсифікацій, то Зеленського чекає розгромна перемога, – розповідає астролог.

Раніше Факти ICTV розповідали, як пройшов первий тур виборів президента України.