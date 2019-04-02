В соцсетях набирает обороты хэштег #хочубачитидебати – таким образом елеккторат требует диалога Петра Порошенко и Владимира Зеленского в прямом эфире.

Пользователи социальных сетей требуют дебатов в прямом эфире между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Организовала флешмоб Александра Кольцова член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НСТУ).

Также в Facebook появилась группа Дебати_челендж. Пользователи соцсетей активно распространяют хэштег и требуют от лидеров президентской гонки публичного диалога.

Этот призыв моментально нашел отклик, поэтому на сайте президента Украины начали активно голосовать за петицию, которая появилась 26 марта. В общем петицию уже подписали 6345 человек.









































Соцсети запустили флешмоб с требованием дебатов между Порошенко и Зеленским / 10 фотографий

Хейштег #хочубачитидебати распространился в Facebook, Twitter, Instagram.

Читайте: Дебаты кандидатов в президенты: почему не прижились и увидим на выборах 2019

К слову, Факты ICTV проанализировали, какую стратегию изберут лидеры гонки во втором туре выборов, как будут мобилизовать свой электорат и какие шаги предпримут.

Второй тур выборов назначен на 21 апреля.