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Факти / Україна / Політика

Соцмережі запустили флешмоб з вимогою дебатів між Порошенком та Зеленським

У соцмережах набирає обертів хештег #хочубачитидебати – таким чином елеккторат вимагає діалогу Петра Порошенка і Володимира Зеленського в прямому ефірі.

Вибори 2019

Користувачі соціальних мереж вимагають дебатів у прямому ефірі між кандидатами в президенти Петром Порошенко і Володимиром Зеленським.

Організувала флешмоб Олександра Кольцова член правління Національної громадської телерадіокомпанії (НСТУ).

Також в Facebook з’явилася група Дебати_челендж. Користувачі соцмереж активно поширюють хештег і вимагають від лідерів президентських перегонів публічного діалогу.

Цей заклик моментально знайшов відгук, тому на сайті президента України почали активно голосувати за петицію, яка з’явилася 26 березня. Загалом петицію вже підписали 6345 осіб.

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Соцмережі запустили флешмоб з вимогою дебатів між Порошенком та Зеленським / 11 фотографий

Хейштег #хочубачитидебати поширився на Facebook, Twitter, Instagram.

Читайте: Дебати кандидатів у президенти: чому не прижились і чи побачимо на виборах 2019

До слова, Факти ICTV проаналізували, яку стратегію оберуть лідери перегонів у другому турі виборів, як будуть мобілізовувати свій електорат та до яких кроків вдадуться.

Другий тур виборів призначено на 21 квітня.

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