Дебати кандидатів в президенти – Ірина Геращенко зареєструвала законопроект про обов’язковість проведення. Чому в Україні не проводять дебати та як вони мали б виглядати – Факти ICTV запитали у політологів.

Вибори президента 2019 відбуватимуться 31 березня. Допоки про проведення традиційних дебатів мова не йде. Ускладнює питання ще й кількість претендентів – їх 38.

Втім, 20 березня перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко та нардеп Марія Іонова зареєстрували законопроект про обов‘язкові дебати кандидатів перед другим туром виборів.

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Дебати США – частина політичної культури країни

На відміну від України, у США президентська кампанія просто неможлива без дебатів. Це ледве не головна подія передвиборної кампанії, бо саме дебати у більшості випадків вирішують результати виборів.

Перші теледебати американських кандидатів відбулись ще у 1960-х роках.

Як правило, у дебатах беруть участь кандидати від двох провідних партій – республіканської та демократичної. Цікаво, що на законодавчому рівні проведення дебатів не закріплено, однак вони стали невід’ємною складовою передвиборчих перегонів.

Організацією та проведенням займається спеціальна Комісія з президентських дебатів.

При чому популярність цієї події – шалена. В середньому 1/3 населення спостерігає за словесними баталіями політиків онлайн – на телебаченні, по радіо та в інтернеті (бо вони транслюються одночасно всюди).

Дебати в Україні – не склалось

В Україні політичні дебати проходили двічі. Вперше – між Леонідом Кравчуком та Леонідом Кучмою у 1994 році. При чому перший тоді був діючим президентом.

Вдруге і востаннє дебати відбувались у 2004 році. В ефір вийшли Віктор Ющенко та Віктор Янукович. Саме під час ефіру народилась легендарна фраза Ющенка – Ці руки нічого не крали, яку згодом цитували у політичних кругах.

Дебати на подальших виборах завершувались лише палкими заявами окремих кандидатів.

Цікаво, що закон Про вибори президента України передбачає проведення дебатів у другому турі виборів. Однак він не зобов’язує кандидатів брати участь у них.

Рішення про проведення дебатів має ухвалити ЦВК, а гроші на проведення надають з держбюджету. У випадку, якщо один з кандидатів не з’являється, то другий просто може скористатись відведеним часом в ефірі для агітації.

Так відбувалось у 2010 році, коли Янукович не з’явився і час відвели Юлії Тимошенко, яка дискутувала з порожньою трибуною.

Дебати кандидатів в президенти

На позачергових виборах 2014 року дебатів не було. В тому числі через те, що і другого туру не сталось. Та для українських кандидатів у президенти – це далеко не головний елемент передвиборчих кампанії. Більшість навпаки уникають прямих контактів однин з одним.

– Наші виборці позбавлені такого задоволення, як дебати кандидатів. Зауважте, це не тільки на рівні президентських, але і на рівні великих територіальних громад. Культура дебатів – це те, куди українській політиці треба рости, – розмірковує політолог Костянтин Матвієнко.

Дебати не проводяться через низьку політичну культуру, підтримує політичний експерт Олександр Антонюк. Окрім того, він впевнений, що ще однією проблемою є те, що учасники між собою дуже добре знайомі.

– Сьогоднішні учасники один-одного прекрасно знають. Вони ситуативно то партнери, то вороги і це не дає їм можливості говорити дійсно про світоглядну різницю. Вони виросли в одному поколінні.

Так, приміром, лідер Радикальної партії Олег Ляшко у 2006 році був членом БЮТу, а зараз перебуває в опозиції до Юлії Тимошенко та її прибічників. І таких прикладів переходів з однієї партії в іншу, або ж з опозиції до влади – багато.

Експерт наголошує, що цьогорічні вибори можуть стати останніми без обов’язкових дебатів кандидатів, бо ж змінився сам виборець. Люди, яким сьогодні 30 років, виросли в незалежній країні і для них принцип дебатів – одна зі складових демократичного суспільства.

Костянтин Матвієнко теж зазначає, що для популяризації дебатів багато часу не знадобиться:

– З розвитком соціальних мереж так чи інакше прямі діалоги не тільки кандидатів з кандидатами, а й кандидатів з виборцями – це вже неодмінна частина архітектури виборчої кампанії.

Дебати кандидатів 2019 року – хто має виступити

Суспільство вже давно чекає на дебати між Петром Порошенко і Юлією Тимошенко, зазначає Антонюк.

– Ми бачимо між ними заочні дебати, принаймні в парламенті. Щоправда за Петра Олексійовича відбивається керівник фракції.

Костянтин Матвієнко у свою чергу зазначає, що Петро Порошенко на дебати не піде, хоча додає, що подивитись на спір між рейтинговими кандидатами було б цікаво:

– Чинному президенту дебатувати в нинішніх умовах неймовірно складно. Більшість його реальних конкурентів – Тимошенко, Гриценко, Садовий, Тарута – можуть сформулювати фахові питання і домагатись фахової відповіді, а відповіді на них немає.

Формат дебатів

Щодо формату реалізації, думки у експертів розходяться.

Приміром, Матвієнко вважає, що кандидати на дебатах мають виступати самостійно. Це, до речі, традиційний формат дебатів США.

Їх ініціатором має виступати або національний телеканал, або ж це може бути проект кількох телеканалів. При чому дебати не мають регулюватись на законодавчому рівні – складність у тому, що тоді слід прописувати у законі і регламент дебатів, а це “занадто”.

– Це те, що регулюється рівнем культури, а не рівнем закону.

У Олександра Антонюка інша думка. Він вважає, що дебати мають бути командними – кандидати одразу мають представити основних претендентів на ведучі посади:

– Одна справа – яскравий і харизматичний виступ, а зовсім інша – хто навколо тебе. Щоб виборець чітко розумів, що, голосуючи за президента, він голосує ще і за певні інституції.

Дебати – шанс для виборця побачити, чи дійсно його фаворит може відстоювати свої позиції у публічній сфері. Це певним чином тест-драйв кандидата, перевірка його готовності до найвищої посади у державі.

Чи побачимо ми дебати на виборах 2019? Питання залишається відкритим. Тим не менш, живучі в демократичній країні, українці мають право побачити своїх кандидатів на дебатах – поза зоною їх комфорту, без політичних “масок”, справжніми та відвертими.

Фото: Dreastime, Олександр Антонюк, Костянтин Матвієнко

Лілія Ященко