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Факты / Украина / Политика

Команда Порошенко ответила на требования штаба Зеленского

В штабе Петра Порошенко ответили на требования команды Владимира Зеленского об отмене декларирования для активистов и парламентских выборах.

Команда Порошенко ответила на требования штаба Зеленского

В команде кандидата на выборах президента Украины Петра Порошенко ответили на требования, которые были озвучены к президенту Украины штабом кандидата-соперника Владимира Зеленского.

По словам главы Верховной Рады Украины Ирины Геращенко, Порошенко вносил в Раду неотложный законопроект об отмене декларирования для активистов, но его отклонили нардепы.

Ситуация повторилась и при голосовании в первом чтении за законопроект о выборах в парламент, заявила нардеп.

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Также Геращенко напомнила, что президент не имеет полномочий принимать законы.

Как сообщалось, команда Владимира Зеленского выдвинула Петру Порошенко 8 требований. Среди прочего – обеспечение отмены декларирования для активистов и введения на парламентских выборах пропорциональной системы с открытыми списками.

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