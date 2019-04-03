Комада Владимира Зеленского выдвинула Петру Порошенко 8 требований.

Команда лидера первого тура выборов президента Украины Владимира Зеленского обнародовала 8 требований к действующему главе государства Петру Порошенко.

Среди прочего, у Зеленского требуют, чтобы Порошенко обеспечил отмену декларирования для активистов, введение на парламентских выборах пропорциональной системы с открытыми списками, а также увольнение с должности первого заместителя главы СБУ Сергея Семочко.

Как заявляют в команде кандидата, требования к действующему президенту там решили выдвинуть в ответ на обращение Порошенко к молодежи, которая голосовала за Зеленского. После первого тура глава государства заявил, что “понимает их недовольство темпами и размерами реформ”, но призвал к разумному выбору во втором туре.

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К слову, Факты ICTV проанализировали, какую стратегию изберут лидеры гонки во втором туре выборов и как будут мобилизовать свой електорат.

Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

Фото: Команда Зеленского