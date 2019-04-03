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Факти / Україна / Політика

Команда Порошенка відповіла на вимоги штабу Зеленського

У штабі Петра Порошенка відповіли на вимоги команди Володимира Зеленського щодо скасування декларування для активістів та парламентських виборів.

Команда Порошенка відповіла на вимоги штабу Зеленського

У команді кандидата на виборах президента України Петра Порошенка відповіли на вимоги, які були озвучені до президента України штабом кандидата-суперника Володимира Зеленського.

За словами голови Верховної Ради України Ірини Геращенко, Порошенко вносив до Ради невідкладний законопроект про скасування декларування для активістів, але його відхилили нардепи.

Ситуація повторилася і під час голосування у першому читанні за законопроект про вибори до парламенту, заявила нардеп.

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Також Геращенко нагадала, що президент не має повноважень приймати закони.

Як повідомлялося, команда Володимира Зеленського висунула Петру Порошенку 8 вимог. Серед іншого – забезпечення скасування декларування для активістів і введення на парламентських виборах пропорційної системи з відкритими списками.

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