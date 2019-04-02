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Факты / Украина / Политика

Зеленский может не прийти на дебаты из-за концертного графика – Разумков

Владимир Зеленский может отказаться от дебатов с Петром Порошенко из-за графика выступлений с Кварталом 95.

Зеленский может не прийти на дебаты из-за концертного графика – Разумков

Дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским состоятся, если у руководителя студии Квартал 95 будет окно в графике.

Об этом сообщил политолог и спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. При этом у Зеленского подчеркнули, что их кандидат “готов к этим дебатам”.

Разумков напомнил, что на предыдущие дебаты Зеленский не смог попасть из-за графика выступлений, о чем организаторы теледебатов были предупреждены.

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Отметим, что в афише на официальном сайте студии Квартал 95 нет анонсированных гастролей и концертов с участием Владимира Зеленского.

Как уже стало известно, по результатам первого тура выборов в новом голосовании в качестве кандидатов примут участие Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Источник: Обозреватель

Фото: Dreamstime

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