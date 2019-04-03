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Факти / Україна / Політика

Штаб Зеленського висунув вимоги до Порошенка

Комада Володимира Зеленського висунула Петру Порошенку 8 вимог.

Штаб Зеленського висунув вимоги до Порошенка

Команда лідера першого туру виборів президента України Володимира Зеленського оприлюднила 8 вимог до чинного глави держави Петра Порошенка.

Серед іншого, у Зеленського вимагають, щоб Порошенко забезпечив скасування декларування для активістів, уведення на парламентських виборах пропорційної системи з відкритими списками, а також звільнення з посади першого заступника голови СБУ Сергія Семочка.

Як заявляють у команді кандидата, вимоги до діючого президента там вирішили висунути у відповідь на звернення Порошенка до молоді, яка голосувала за Зеленського. Після першого туру глава держави заявив, що “розуміє їхнє незадоволення темпами і розмірами реформ”, але закликав до розумного вибору у другому турі.

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До слова, Факти ICTV проаналізували, яку стратегію оберуть лідери перегонів у другому турі виборів та як будуть мобілізовувати свій електорат.

Другий тур виборів призначено на 21 квітня.

Фото: Команда Зеленського

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