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ЦИК подсчитала 100% бюллетеней: результаты первого тура выборов

По результатам первого тура выборов президента Украины 2019  во второй тур прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

ЦИК подсчитала 100% бюллетеней: результаты первого тура выборов

Результаты выборов президента Украины 2019 показали, что в Украине после первого тура не определился победитель.

Согласно 100% подсчитанным бюллетеням Центральной избирательной комиссией, лидерство в президентской гонке завоевал Владимир Зеленский. За него проголосовали 30,24%.

Читайте: Подсчет голосов на выборах 2019 – результаты ЦИК (ОНЛАЙН)

На втором месте с результатом 15.95% финишировал Петр Порошенко. Именно между этими двумя кандидатами произойдет борьба во время второго тура выборов.

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Шансы также имела Юлия Тимошенко, но она отстала от второго места на 2.55%. В целом за нее проголосовали 13.4% избирателей.

К слову, Факты ICTV проанализировали, какую стратегию изберут лидеры гонки во втором туре выборов, как будут мобилизовать свой электорат и какие шаги предпримут.

Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

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