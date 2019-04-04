НСТУ починає переговори зі штабами щодо проведення дебатів між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком на стадіоні НСК Олімпійський.

НСТУ може провести дебати між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком на НСК Олімпійський.

Як повідомив голова правління Суспільного Зураб Аласанія, тепер ЦВК повинна погодити таке рішення та, згідно із законом, оплатити дебати з державного бюджету.

Він також зазначив, що НСТУ починає переговори зі штабами кандидатів і з ЦВК.

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Наразі сторонами перемовин виступають НСТУ, ЦВК, та два штаби кандидатів.

За словами Зураба Аласанії, офіційно до Суспільного із заявою щодо проведення дебатів ще не зверталися.

Нагадаємо, ЦВК підрахувала 100% бюлетенів. За результатами першого туру, до другого туру виборів президента пройшли Володимир Зеленський та Петро Порошенко.