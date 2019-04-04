PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Дебати Порошенка та Зеленського: НСТУ починає переговори

НСТУ починає переговори зі штабами щодо проведення дебатів між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком на стадіоні НСК Олімпійський.

Дебати Порошенка та Зеленського: НСТУ починає переговори

НСТУ може провести дебати між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком на НСК Олімпійський.

Як повідомив голова правління Суспільного Зураб Аласанія, тепер ЦВК повинна погодити таке рішення та, згідно із законом, оплатити дебати з державного бюджету.

Він також зазначив, що НСТУ починає переговори зі штабами кандидатів і з ЦВК.

Читайте: Дебати Зеленського і Порошенка на Олімпійському: чи законно і хто заплатить

Наразі сторонами перемовин виступають НСТУ, ЦВК, та два штаби кандидатів.

За словами Зураба Аласанії, офіційно до Суспільного із заявою щодо проведення дебатів ще не зверталися.

Нагадаємо, ЦВК підрахувала 100% бюлетенів. За результатами першого туру, до другого туру виборів президента пройшли Володимир Зеленський та Петро Порошенко.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Новий левел демократії: реакція на відповідь Порошенка Зеленському
Зеленський має здати аналізи на алкоголь та наркотики – Порошенко
Зеленський vs Порошенко: погодитись не можна відмовитись
Дебати кандидатів в президенти: хто переможе
У Зеленського назвали умови, за яких можуть відбутися дебати
Що таке дебати і для чого вони потрібні
Дебати Порошенка і Зеленського: Притула готовий стати модератором
Дебати Порошенка та Зеленського: оренду Олімпійського оплатять платники податків
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка