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Факты / Украина / Политика

Дебаты Зеленского и Порошенко на Олимпийском: законно ли и кто заплатит

Дебаты кандидатов в президенты перед вторым туром выборов состоятся. Факты ICTV разобрались, что говорит закон и как отреагировало общество на возможную встречу Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК Олимпийский.

Дебаты Зеленского и Порошенко на Олимпийском: законно ли и кто заплатит

Владимир Зеленский обратился к Петру Порошенко с приглашением провести дебаты на НСК Олимпийский 3 апреля. В ролике кандидат дал сопернику на выборах президента Украины 24 часа на ответ.

Нынешний президент Украины дал свое согласие встретиться на НСК Олимпийском утром 4 апреля, подчеркнув, что дебаты – это не шоу, но “стадион так стадион”.

Что говорит закон и кто заплатит за дебаты

Согласно положению ЦИК от 2014 года, дебаты, среди прочего, должны проходить по таким правилам:

  • Кандидаты участвуют в дебатах лично. Их не могут представлять доверенные лица или другие представители;
  • Дебаты проводятся в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины;
  • Теледебаты обязательно транслируются Нацтелерадиокомпанией, а также могут бесплатно транслироваться другими каналами вещания;
  • Отказ от участия в дебатах не имеет никаких юридических последствий для кандидатов;
  • Оплата за предоставленное эфирное время для проведения теледебатов осуществляется ЦИК за средства из бюджета Украины. Однако неизвестно пока, хватит ли их на аренду НСК Олимпийский.

Читайте: Команда Порошенко ответила на требования штаба Зеленского

Позиция НОТУ и НСК Олимпийский

Дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским перед вторым туром выборов президента Украины могут состояться, если в ЦИК исключат норму об их проведении в студии национального вещателя.

В Национальной общественной телерадиокомпании Украины заявили, что пока такая норма не будет принята, называть встречу кандидатов дебатами нельзя.

В НОТУ отметили, что они имеют техническую возможность провести трансляцию со стадиона.

В свою очередь в государственном предприятии НСК Олимпийский заявили, что к ним не поступало никаких официальных заявок, или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами.

Реакция украинцев на дебаты на Олимпийском

Ролик Владимира Зеленского с вызовом Порошенко на дебаты на стадионе сопровождался огромным ажиотажем в сети.

Многие назвали такую встречу между кандидатами шоу, которое нарушает закон. Было даже озвучено предложение перенести дебаты на передовую.

Некоторые внимательные пользователи даже заметили, что заявителем видео Зеленского выступает некая компания Kedoo Entertainment Russia.

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Дебаты Зеленского и Порошенко на Олимпийском: законно ли и кто заплатит / 7 фотографий

И, конечно же, ситуация с вызовом Зеленским Порошенко на дебаты на стадион позволила пользователям поупражняться в остроумии.

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Дебаты Зеленского и Порошенко на Олимпийском: законно ли и кто заплатит / 10 фотографий

К слову, Факты ICTV проанализировали, какую стратегию изберут лидеры гонки во втором туре выборов и как будут мобилизовать свой електорат.

Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

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