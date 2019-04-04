Дебати кандидатів у президенти перед другим туром виборів відбудуться. Факти ICTV розібралися, що говорить закон і як відреагувало суспільство на можливу зустріч Володимира Зеленського та Петра Порошенка на НСК Олімпійський.

Володимир Зеленський звернувся до Петра Порошенка із запрошенням провести дебати на НСК Олімпійський 3 квітня. У ролику кандидат дав супернику на виборах президента України 24 години на відповідь.

Нинішній президент України дав свою згоду зустрітися на НСК Олімпійському вранці 4 квітня, підкресливши, що дебати – це не шоу, але “стадіон так стадіон”.

Що говорить закон і хто заплатить за дебати

Згідно з положенням ЦВК від 2014 року, дебати, серед іншого, повинні проходити за такими правилами:

Кандидати беруть участь у дебатах особисто. Їх не можуть представляти довірені особи або інші представники;

Дебати проводяться у студії Національної громадської телерадіокомпанії України;

Теледебати обов’язково транслюються Нацтелерадіокомпанією, а також можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами мовлення;

Відмова від участі в дебатах не має ніяких юридичних наслідків для кандидатів;

Оплата за наданий ефірний час для проведення теледебатів здійснюється ЦВК за кошти з бюджету України. У законі не згадується плата за оренду приміщення для дебатів. Однак невідомо поки, чи вистачить їх на оренду НСК Олімпійський.

Читайте: Команда Порошенка відповіла на вимоги штабу Зеленського

Позиція НСТУ і НСК Олімпійський

Дебати між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським перед другим туром виборів президента України можуть відбутися, якщо у ЦВК виключать норму щодо їхнього проведення в студії національного мовника.

У Національній суспільній телерадіокомпанії України заявили, що поки таку норму не буде прийнято, називати зустріч кандидатів дебатами не можна.

У НСТУ відзначили, що вони мають технічну можливість провести трансляцію зі стадіону.

У свою чергу в державному підприємстві НСК Олімпійський заявили, що до них не надходило ніяких офіційних заявок, або проектів угод на проведення дебатів між кандидатами.

Реакція українців на дебати на Олімпійському

Ролик Володимира Зеленського з викликом Порошенка на дебати на стадіоні супроводжувався величезним ажіотажем у мережі.

Багато хто назвав таку зустріч між кандидатами шоу, яке порушує закон. Було навіть озвучено пропозицію перенести дебати на передову.

Деякі уважні користувачі навіть помітили, що заявником відео Зеленського виступає компанія Kedoo Entertainment Russia.





























Дебати Зеленського і Порошенка на Олімпійському: чи законно і хто заплатить / 7 фотографий

І, звичайно ж, ситуація з викликом Зеленським Порошенка на дебати на стадіон дозволила користувачам повправлятися у дотепності.

















































Дебати Зеленського і Порошенка на Олімпійському: чи законно і хто заплатить / 12 фотографий

До слова, Факти ICTV проаналізували, яку стратегію оберуть лідери перегонів у другому турі виборів та як будуть мобілізовувати свій електорат.

Другий тур виборів призначено на 21 квітня.