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Факты / Украина / Политика

Выборы 2019: команда Порошенко перечислила свои ошибки

Команда Петра Порошенко допустила ряд ошибок во время предвыборной кампании. В частности, его соратники очень мало говорили с людьми о реформах, объясняя их суть.

Выборы 2019: команда Порошенко перечислила свои ошибки

В первом туре выборов президента Украины команда Петра Порошенко пока не отметилась никакими особыми новациями в ведении кампании, заявила глава налогового комитета парламента Нина Южанина.

По ее словам, соратники президента мало говорили с людьми о реформах, объясняя их суть.

– Даже медицинская реформа не имеет в обществе должной поддержки, – сказала она.

Также команда Порошенко признала тот факт, что у Зеленского не только молодежный электорат.

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В связи с этим, представитель БПП в Верховной Раде и эксперт по выборам Александр Черненко заявил, что кампания перед вторым туром должна быть более массовой и доступной для молодежи. Это нужно для того, чтобы люди могли понять, что они получат в случае победы Порошенко.

Южанина добавила, что у всех членов команды президента есть программы агитационных поездок по регионам.

Напомним, по результатам первого тура выборов президента Украины 2019  во второй тур прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Они набрали 30.24% и 15.95% соответственно.

Источник: Новое время

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