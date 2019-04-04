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Факти / Україна / Політика

Вибори 2019: команда Порошенка перерахувала свої помилки

Команда Петра Порошенка допустила низку помилок під час передвиборчої кампанії. Зокрема, його соратники дуже мало говорили з людьми про реформи, пояснюючи їх суть.

Вибори 2019: команда Порошенка перерахувала свої помилки

У першому турі виборів президента України команда Петра Порошенка поки не відзначилась особливими новаціями у веденні кампанії, заявила глава податкового комітету парламенту Ніна Южаніна.

За її словами, соратники президента мало говорили з людьми про реформи, пояснюючи їх суть.

– Навіть медична реформа не має в суспільстві належної підтримки, – сказала вона.

Також команда Порошенка визнала той факт, що у Зеленського не тільки молодіжний електорат.

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У зв’язку з цим, представник БПП у Верховній Раді і експерт з виборів Олександр Черненко заявив, що кампанія перед другим туром повинна бути більш масовою і доступною для молоді. Це потрібно для того, щоб люди могли зрозуміти, що вони отримають у разі перемоги Порошенка.

Южаніна додала, що у всіх членів команди президента є програми агітаційних поїздок по регіонах.

Нагадаємо, за результатами першого туру виборів президента України 2019 року до другого туру пройшли Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Вони набрали 30.24% і 15.95% відповідно.

Джерело: Новое время

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