Володимир Зеленський викликав Петра Порошенка на дебати. Президент погодився.

Кандидат у президенти Володимир Зеленський записав відео, в якому звернувся до Петра Порошенка із запрошенням на дебати і дав йому на відповідь 24 години.

Він запропонував провести їх на стадіоні НСК Олімпійський, аби за ними могли спостерігати всі українці та транслювати усі канали.

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Петро Порошенко прийняв виклик і погодився взяти участь у дебатах.

Він записав відеозвернення у відповідь, у якому зазначив, що дебати кандидатів у президенти повинні відбутися на базі Громадського телебачення.

Однак, якщо його запрошують на стадіон, то він погоджується прийти.

Нагадаємо, за результатами першого туру виборів президента України 2019 до другого туру пройшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко.