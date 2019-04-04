Общественное готово провести дебаты на НСК Олимпийский с условием, если в Центральной избирательной комиссии примут новое положение относительно места их проведения.

Дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским перед вторым туром выборов президента Украины могут состояться, если в ЦИК исключат норму их проведения в студии национального вещателя.

Правила проведения дебатов указаны в положении ЦИК о проведении дебатов от 2014 года.

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В Национальной общественной телерадиокомпании Украины заявили, что пока такая норма не будет принята, называть встречу кандидатов дебатами нельзя.

– Поэтому сейчас слово за ЦИК. Если они примут новое положение, в котором исключат эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет – то это будет шоу, или дискуссия, но не дебаты, – сказали в пресс-службе.

В НОТУ отметили, что они имеют техническую возможность провести трансляцию со стадиона.

Напомним, вечером, 3 апреля, кандидат в президенты Владимир Зеленский вызвал на дебаты Петра Порошенко на НСК Олимпийский и дал ему 24 часа на ответ.

Утром, 4 апреля, президент опубликовал видеообращение, в котором принял вызов Зеленского.