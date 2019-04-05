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Факты / Украина / Политика

Не по закону: Зеленский отказался показать декларацию

Владимир Зеленский отказался обнародовать доходы перед вторым туром выборов.

Не по закону: Зеленский отказался показать декларацию

Декларацию Владимира Зеленского за 2018 украинцы не увидят перед вторым туром выборов президента Украины.

Таким образом, штаб кандидата отказал общественному движению Честно на призыв обнародовать свои доходы во время выборов, чем продемонстрировать финансовую прозрачность.

У Зеленского объяснили, что такие действия незаконны, потому что сроки подачи деклараций четко прописаны в законодательстве.

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Отметим, что Зеленский не должен подавать декларацию о доходах за прошлый год, поскольку сейчас он не является должностным лицом.

Напомним, Владимир Зеленский сдал анализы перед вторым туром выборов президента Украины.

Источник: Чесно

Фото: Владимир Зеленский

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