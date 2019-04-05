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Факти / Україна / Політика

Не за законом: Зеленський відмовився показати декларацію

Володимир Зеленський відмовився оприлюднити статки перед другим туром виборів.

Не за законом: Зеленський відмовився показати декларацію

Декларацію Володимира Зеленського за 2018 рік українці не побачать перед другим туром виборів президента України.

Отже, штаб кандидата відмовив громадському руху Чесно на заклик оприлюднити свої статки під час виборів, чим продемонструвати фінансову прозорість.

У Зеленського пояснили, що такі дії незаконні, бо терміни подачі декларацій чітко прописані у законодавстві.

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Зазначимо, що Зеленський не повинен подавати декларацію про доходи за минулий рік, оскільки наразі він не є посадовцем.

Нагадаємо, Володимир Зеленський здав аналізи перед другим туром виборів президента України.

Джерело: Чесно

Фото: Володимир Зеленський 

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