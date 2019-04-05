Народный депутат Юлия Тимошенко ответила отказом на предложение Владимира Зеленского вести дебаты на НСК Олимпийский.
Юлия Тимошенко не будет модератором на дебатах между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
Об этом заявил советник предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.
– Она была бы независимым арбитром, потому что критиковал обоих кандидатов. Если бы она согласилась, то на стадионе было бы представлено 60% голосов избирателей. То есть это было бы реально представительство более половины страны. Но произошло так, как произошло, – говорит советник.
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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть Юлию Тимошенко модератором на дебатах.
Источник: Радио Новое время