Юлия Тимошенко не будет модератором на дебатах между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Об этом заявил советник предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

– Она была бы независимым арбитром, потому что критиковал обоих кандидатов. Если бы она согласилась, то на стадионе было бы представлено 60% голосов избирателей. То есть это было бы реально представительство более половины страны. Но произошло так, как произошло, – говорит советник.