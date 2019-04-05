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Факты / Украина

Тимошенко ответила Зеленскому

Народный депутат Юлия Тимошенко ответила отказом на предложение Владимира Зеленского вести дебаты на НСК Олимпийский.

Тимошенко ответила Зеленскому

Юлия Тимошенко не будет модератором на дебатах между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Об этом заявил советник предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

– Она была бы независимым арбитром, потому что критиковал обоих кандидатов. Если бы она согласилась, то на стадионе было бы представлено 60% голосов избирателей. То есть это было бы реально представительство более половины страны. Но произошло так, как произошло, – говорит советник.

Читайте: Дебаты на Олимпийском: реакция сети на предложение Тимошенко стать арбитром

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть Юлию Тимошенко модератором на дебатах.

Источник: Радио Новое время

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