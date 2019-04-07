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Факти / Україна

Дебати на НСК Олімпійський: Порошенко чекає на Зеленського 14 квітня

Петро Порошенко заявив, що 14 квітня чекає на Володимира Зеленського на НСК Олімпійський для проведення дебатів.

Дебати на НСК Олімпійський: Порошенко чекає на Зеленського 14 квітня

Для участі у дебатах кандидатів у президенти перед другим туром виборів Петро Порошенко очікує наступної неділі Володимира Зеленського. Місце зустрічі НСК Олімпійський.

– 14 квітня, наступної неділі я на Республіканському стадіоні (НСК Олімпійський, – Ред.), саме там, де запропонував пан Зеленський, чекаю його для проведення дебатів, – сказав він у прямому ефірі на телеканалі Україна.

При цьому Порошенко зазначив, що запрошує і глядачів, і всі телеканали.

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Нагадаємо, що Факти ICTV в онлайн-трансляції стежать за останніми подіями навколо майбутніх дебатів між Порошенком і Зеленським.

До речі, дебати між кандидатами у президенти на НСК Олімпійський можуть коштувати близько 1 мільйона доларів. При цьому Порошенко не проти того, аби оплатити половину суми, яка необхідна для оренди стадіону.

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