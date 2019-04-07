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Факти / Україна / Політика

ЦВК оголошує офіційні результати першого туру виборів (ОНЛАЙН)

Сьогодні, 7 квітня, ЦВК оголошує офіційні результати першого туру виборів президента України.

ЦВК оголошує офіційні результати першого туру виборів (ОНЛАЙН)

О 12.15  розпочалось засідання Центральної виборчої комісії, на якому оголошують офіційні результати виборів президента України.

Офіційні результати ЦВК отримала, після надходження паперових протоколів від усіх окружних виборчих комісій з поміткою Уточнений.

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Електронні результати виборів президента України 2019 показали, що до другого туру вийшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Раніше Факти ICTV писали, коли пройде другий тур виборів і прогнози на перемогу.

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