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Кто победит во втором туре выборов – ставки букмекеров

Букмекеры продолжают принимать ставки на второй тур выборов президента Украины.

Кто победит во втором туре выборов – ставки букмекеров

Ставки на выборы президента Украины 2019 продолжают принимать букмекерские конторы.

Во второй тур выборов проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Читайте: ЦИК объявила официальные результаты первого тура выборов (ОНЛАЙН)

Букмекеры сходят на то, что на президентских выборах в Украине победит Зеленский.

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Кто победит во втором туре выборов – ставки букмекеров / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV рассказывали о том, как будет проходить второй тур выборов, а также публиковали прогнозы у букмекеров и астрологов.

Фото: УНИАН

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