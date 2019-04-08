PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Хто переможе у другому турі виборів – ставки букмекерів

Букмекери продовжують приймати ставки на другий тур виборів президента України.

Хто переможе у другому турі виборів – ставки букмекерів

Ставки на вибори президента України 2019 продовжують приймати букмекерські контори.

До другого туру виборів проходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Читайте: ЦВК оголосила офіційні результати першого туру виборів (ОНЛАЙН)

Букмекери сходяться на тому, що на президентських виборах в Україні переможе Зеленський.

  • image
  • image
  • image
Хто переможе у другому турі виборів – ставки букмекерів / 3 фотографии

До слова, Факти ICTV проаналізували, яку стратегію оберуть лідери перегонів у другому турі виборів, як будуть мобілізовувати свій електорат та до яких кроків вдадуться.

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вибори 2019. Зеленський звернувся до МВС за охороною
Порошенко кличе Зеленського на дебати і 14, і 19 квітня
Як змінити місце голосування через суд
Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)
Сценарії перемоги у другому турі президентських виборів: чи варто чекати сюрпризів
Як зареєструватися для голосування у другому турі виборів
Аналізи кандидатів: до Києва приїдуть експерти VADA
Порошенко і Зеленський збираються на дебати у різні дати
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка