Букмекери продовжують приймати ставки на другий тур виборів президента України.

Ставки на вибори президента України 2019 продовжують приймати букмекерські контори.

До другого туру виборів проходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

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Букмекери сходяться на тому, що на президентських виборах в Україні переможе Зеленський.













Хто переможе у другому турі виборів – ставки букмекерів / 3 фотографии

До слова, Факти ICTV проаналізували, яку стратегію оберуть лідери перегонів у другому турі виборів, як будуть мобілізовувати свій електорат та до яких кроків вдадуться.