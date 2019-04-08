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Факты / Украина

Степанов отказался выполнять указ Порошенко о своем увольнении

Глава Одесской ОГА Максим Степанов назвал указ президента Украины о своем отстранении незаконным.

Степанов отказался выполнять указ Порошенко о своем увольнении

Экс-глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, которого отстранил от должности своим указом президент Украины Петр Порошенко, продолжает исполнять обязанности губернатора.

Выступая на брифинге, Степанов заявил, что его отстранение является незаконным. Он убежден, что уволить его могут только после соответствующего представления Кабмина.

Степанов отмечает, что законность его нахождения на должности после указа президента подтвердили юристы.

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– Я как исполнял обязанности так и исполняю, – сказал Степанов.

Напомним, 23 марта Степанова признали лучшим региональным лидером Украины.

Фото: Максим Степанов

Источник: Укрправда

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