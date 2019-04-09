У МВС почали підготовку із забезпечення безпеки на НСК Олімпійський перед дебатами Петра Порошенка і Володимира Зеленського.

Силовики почали підготовку НСК Олімпійський перед дебатами Петра Порошенка і Володимира Зеленського, повідомила заступник начальника прес-служби Нацполіціі Ольга Атаманова.

Голова Нацполіціі Сергій Князєв, заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий та голова ДСНС Микола Чечоткін провели нараду на стадіоні, де можуть відбутися дебати.

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На ньому обговорювалася кількість особового складу, яку необхідно буде залучити до забезпечення безпеки.

Також йшлося про взаємодію та координацію дій всіх підрозділів МВС, які забезпечуватимуть порядок.





















Дебати на Олімпійському: силовики почали підготовку / 5 фотографий

Нагадаємо, Петро Порошенко зробив заяву, що чекає на Володимира Зеленського на Олімпійському 14 квітня.

Зеленський у відеозверненні повідомив, що дебати на НСК Олімпійський відбудеться 19 квітня.

Фото: МВС