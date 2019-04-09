Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) проведе дебати в студії Суспільного мовника між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським 19 квітня в 20.00.

19 квітня о 20.00 в студії Суспільного мовника будуть проведені офіційні дебати між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським. Про це сказали голова ЦВК Тетяна Сліпачук і голова правління НСТУ Зураб Аласанія.

За словами Сліпачук, ЦВК виділить гроші на проведення, а НСТУ підготує студію.

– Чекатимемо кандидатів, – сказала вона.

Вона зазначила, що такий формат прописаний у постанові ЦВК, тому офіційні дебати повинні відбутися в студії НСТУ, а “все інше за бажанням” самих кандидатів.

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Сліпачук додала, що якщо один або два кандидати не з’являться, то о 20.00 на екрані Суспільного і у радіоефірі буде бігова стрічка: “Вибачте, кандидат на пост президента України (прізвище, ім’я) не з’явився в студію Суспільного”.

Аласанія розповів, що вартість 60 хвилин теледебатів в студії Суспільного без ПДВ складе 5 млн 760 тис. грн.

Якщо на дебати прийде один з кандидатів, тоді він зможе використати весь час.

Нагадаємо, Петро Порошенко зробив заяву, що чекає на Володимира Зеленського на Олімпійському 14 квітня, а Зеленський у відеозверненні повідомив, що дебати відбудуться 19 квітня.

Фото: Зураб Аласанія/Facebook