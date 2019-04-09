Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что больше не намерен сдавать никаких анализов.

О том, что Зеленский больше не будет сдавать никаких анализов сообщил представитель его штаба.

– Анализы сданы в соответствии с действующим законодательством и процедурой. Если у кого-то есть сомнения, что они какие-то не настоящие, были какие-то махинации, пожалуйста, обращайтесь в соответствующие органы – пусть они выясняют, – заявил представитель Зеленского.

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Напомним, что эксперты Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA) согласились провести независимую экспертизу биологических материалов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Первые результаты анализов Зеленского в клинике Eurolab не выявили наркотических веществ.