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Факти / Україна

Зеленський більше не буде здавати аналізи

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що більше не має наміру здавати жодних аналізів.

Вибори Зеленський

Про те, що Зеленський більше не буде здавати ніяких аналізів повідомив представник його штабу.

– Аналізи здані відповідно до чинного законодавства і за відповідною процедурою. Якщо у когось є сумніви, що вони якісь не справжні, були якісь махінації, будь ласка, звертайтеся до відповідних органів – нехай вони з’ясовують, – заявив представник Зеленського.

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Нагадаємо, що експерти Добровільної антидопінгової асоціації (VADA) погодилися провести незалежну експертизу біологічних матеріалів кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Перші результати аналізів Зеленського  у клініці Eurolab не показали наявності наркотичних речовин.

Джерело: ZIK

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