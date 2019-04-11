Оборонные вызовы, которые получила Украина за последние пять лет стали беспрецедентными для современных европейских стран.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что вызовы безопасности, которые последние пять лет стоят перед Украиной, являются беспрецедентными для современных европейских стран.

– Ни одно государство в Европе не сталкивается с такими вопросами безопасности, с которыми Украина сталкивается ежедневно в течение последних пяти лет. Эти последние пять лет были для Украины исключительно сложными, – сказал Волкер в видеообращении к участникам 12 Киевского форума по безопасности.

Дипломат отметил, что речь идет не только о том, что Россия незаконно аннексировала Крым, не только о войне на Донбассе, но и о политических и экономических вызовах.

– Это очень тяжелые времена, – добавил политик.

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Курт Волкер подчеркнул, что украинцы успешно справляются со сложностям и смогли сформировать национальную идентичность.

– Вдохновляет то, как украинцы ответили на эти вызовы, развивая прочную и объединительную национальную идентичность. Такую идентичность, которая нацелена на новые реформы и окончательную интеграцию в евроатлантические структуры, – отметил он.

Американский дипломат добавил, что США твердо поддерживают Украину на этом пути.

Напомним, США продолжат сотрудничать со следующим президентом Украины, кто бы из кандидатов не завоевал это кресло.