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Факты / Украина / Политика

Европа не сталкивается с такими вызовами, которые получает Украина – Волкер

Оборонные вызовы, которые получила Украина за последние пять лет стали беспрецедентными для современных европейских стран.

Европа не сталкивается с такими вызовами, которые получает Украина – Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что вызовы безопасности, которые последние пять лет стоят перед Украиной, являются беспрецедентными для современных европейских стран.

– Ни одно государство в Европе не сталкивается с такими вопросами безопасности, с которыми Украина сталкивается ежедневно в течение последних пяти лет.

Эти последние пять лет были для Украины исключительно сложными, – сказал Волкер в видеообращении к участникам 12 Киевского форума по безопасности.

Дипломат отметил, что речь идет не только о том, что Россия незаконно аннексировала Крым, не только о войне на Донбассе, но и о политических и экономических вызовах.

– Это очень тяжелые времена, – добавил политик.

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Курт Волкер подчеркнул, что украинцы успешно справляются со сложностям и смогли сформировать национальную идентичность.

– Вдохновляет то, как украинцы ответили на эти вызовы, развивая прочную и объединительную национальную идентичность.

Такую идентичность, которая нацелена на новые реформы и окончательную интеграцию в евроатлантические структуры, – отметил он.

Американский дипломат добавил, что США твердо поддерживают Украину на этом пути.

Напомним, США продолжат сотрудничать со следующим президентом Украины, кто бы из кандидатов не завоевал это кресло.

Источник: Укринформ

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