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Факти / Україна / Політика

Європа не зіштовхується з такими викликами, які отримує Україна – Волкер

Оборонні виклики, які отримала Україна за останні п’ять років стали безпрецедентними для сучасних європейських країн.

Європа не зіштовхується з такими викликами, які отримує Україна – Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що безпекові виклики, що останні п’ять років постають перед Україною, є безпрецедентними для сучасних європейських країн.

– Жодна держава в Європі не стикається з такими безпековими загрозами, з якими Україна зіштовхується щодня впродовж останніх п’яти років.

Ці останні п’ять років були для України винятково складними, – сказав Волкер у відеозверненні до учасників 12 Київського безпекового форуму.

Дипломат зазначив, що йдеться не лише про те, що Росія незаконно анексувала Крим, не лише про війну на Донбасі, а й про політичні та економічні виклики.

– Це дуже важкі часи, – додав політик.

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Курт Волкер наголосив, що українці успішно дають раду складнощам і змогли сформувати національну ідентичність.

– Надихає те, як українці відповіли на ці виклики, розбудовуючи міцну і об’єднавчу національну ідентичність.

Таку ідентичність, яка націлена на нові реформи та остаточну інтеграцію в євроатлантичні структури, – зазначив він.

Американський дипломат додав, що США твердо підтримують Україну на цьому шляху.

Нагадаємо, США продовжать співпрацювати з наступним президентом України, хто б із кандидатів не завоював це крісло.

Джерело: Укрінформ

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