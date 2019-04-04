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Факти / Україна / Політика

Вибори президента: Волкер дав обіцянку Україні

США запевняють, що продовжать співпрацю з будь-яким президентом України.

Вибори президента: Волкер дав обіцянку Україні

США продовжать співпрацювати з наступним президентом України, хто б із кандидатів не завоював це крісло.

Про це повідомив Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

Він підкреслив, що Вашингтон готовий до роботи з будь-яким керівництвом нашої країни, бо підтримує “не окремого кандидата, а принципи”.

Також Волкер заявив, що Україна зробила за останні два роки стільки, скільки не змогла за попередні 25.

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– Але ще багато роботи попереду, – вважає представник Держдепу.

До слова, Факти ICTV проаналізували, яку стратегію оберуть лідери перегонів у другому турі виборів, як будуть мобілізовувати свій електорат та до яких кроків вдадуться.

Джерело: Громадське

Фото: Dreamstime

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