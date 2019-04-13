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Факты / Украина

В Украину привезли грамоту Петра I

Из Германии в Украину привезли грамоту Петра I, которая была утеряна во время Второй мировой войны.

В Украину привезли грамоту Петра I

Министр культуры Евгений Нищук сообщил в Facebook, что из Германии привезли в Украину уникальную культурную ценность – Грамоту Петра I.

Документ был потерян во времена Второй мировой войны, а с 1950-х годов он находился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена.

Грамота Петра I датирована 1708 годом, имеет серебряно-позолоченную оправу, а ее размеры составляют 80 на 58 см.

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Артефакт доставили в Национальный заповедник София Киевская. В ближайшее время его обещают представить для осмотра.

Историки считают, что Грамота Петра I является свидетельством аннексии Украинской поместной церкви Россией, поскольку в ней говорится о том, что Москва боялась возвращения Киевской митрополии под власть Константинополя.

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В Украину привезли грамоту Петра I / 3 фотографии

К слову, в Киеве на улице Щекавицкой археологам удалось найти улицу XVII-XVIII веков.

Фото: Евгений Нищук

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