Из Германии в Украину привезли грамоту Петра I, которая была утеряна во время Второй мировой войны.

Министр культуры Евгений Нищук сообщил в Facebook, что из Германии привезли в Украину уникальную культурную ценность – Грамоту Петра I.

Документ был потерян во времена Второй мировой войны, а с 1950-х годов он находился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена.

Грамота Петра I датирована 1708 годом, имеет серебряно-позолоченную оправу, а ее размеры составляют 80 на 58 см.

Читайте: За раскопки в Крыму: археологи попали под украинские санкции

Артефакт доставили в Национальный заповедник София Киевская. В ближайшее время его обещают представить для осмотра.

Историки считают, что Грамота Петра I является свидетельством аннексии Украинской поместной церкви Россией, поскольку в ней говорится о том, что Москва боялась возвращения Киевской митрополии под власть Константинополя.













В Украину привезли грамоту Петра I / 3 фотографии

К слову, в Киеве на улице Щекавицкой археологам удалось найти улицу XVII-XVIII веков.

Фото: Евгений Нищук