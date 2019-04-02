На улице Щекавицкой во время охранно-спасательных исследований археологи нашли улицу XVII-XVIII веков.

В Киеве на улице Щекавицкой архитектурно-археологическая экспедиция Института археологии НАН Украины обнаружила улицу XVII-XVIII веков.

– С прошлого года экспедиция проводит охранно-спасательные исследования на ул. Щекавицкой. Мы собрали большую коллекцию археологических материалов ХII-XIX в. Среди индивидуальных находок обнаружили культурные наслоения древнерусской эпохи, улицу и захоронения XVII-XVIII вв., – отметил директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк.

Руководитель экспедиции Всеволод Ивакин отметил, что нашли археологические объекты XIX века, которые образовались после пожара 1811 года и полной перепланировки уличной системы Подола.

– Большое количество монет и товарных пломб XIX века характерны для припортовой зоны, в которой расположен изучаемый участок. Однако зафиксированы остатки около десятка небольших подвалов-кладовых, хозяйственных и гидротехнических сооружений, – сообщил Ивакин.

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Руководитель экспедиции отметил, что работы продолжаются, а все находки обработают и реставрируют. После восстановления артефактов, подготовят научный отчет и передадут находки в музей.

В прошлом году в Киеве археологи нашли старинный клад.