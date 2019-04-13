З Німеччини до України привезли Грамоту Петра I, яка була втрачена під час Другої світової війни.

Міністр культури Євген Нищук повідомив у Facebook, що з Німеччини привезли до України унікальну культурну цінність – Грамоту Петра I.

Документ був втрачений за часів Другої світової війни, а з 1950-х років він знаходився у бібліотеці Інституту східно-європейської історії та краєзнавства Університету Тюбінгену.

Грамота Петра I датована 1708 роком, має срібно-позолочену оправу, а її розміри становлять 80 на 58 см.

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Артефакт доправили до Національного заповідника Софія Київська. Найближчим часом його обіцяють представити для огляду.

Історики вважають, що Грамота Петра I є свідченням анексії Української помісної церкви Московією, оскільки в ній йдеться про те, що Москва боялася повернення Київської митрополії під владу Константинополя.













До України привезли Грамоту Петра I / 3 фотографии

До слова, у Києві на вулиці Щекавицькій археологам вдалося знайти вулицю XVII–XVIII століть.

Фото: Євген Нищук