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Факти / Україна / Політика

Дипломатичне випробування – французькі ЗМІ про зустріч Зеленського і Макрона

Вчора, 12 квітня, кандидат у президенти Володимир Зеленський зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном. Французькі ЗМІ назвали цей візит першим дипломатичним випробуванням для Зеленського.

Зеленський

12 квітня кандидат у президенти України Володимир Зеленський провів першу зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном і їй вже дали оцінку французькі ЗМІ.

Тижневик L’Obs назвав цю зустріч дипломатичним випробуванням вогнем для Зеленського.

Під час переговорів, які тривали близько години, обговорювали питання пов’язані з війною на Донбасі, реформами та боротьбою з корупцією.

Голова штабу кандидата Іван Баканов заявив, що зустріч була дуже позитивною. Проте двоє українських дипломатів заявили, що Єлисейський палац дещо роздратував.

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Деякі ЗМІ навіть назвали Зеленського українським Макроном.

Зокрема, Le Monde пише, що Франція дуже зацікавлена кандидатом, який схожий на “українського Макрона”.

У виданні Le Figaro звернули увагу на зустріч обох кандидатів у президенти України з президентом Франції, але додали, що команда Зеленського не відповіла на інформаційний запит AFP щодо переговорів.

До слова, кандидат у президенти Володимир Зеленський розповів про враження від зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

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