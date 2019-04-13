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Факты / Украина

Чего ожидать в случае победы Зеленского – международные эксперты

Международные эксперты предполагают возможность провокаций со стороны России в случае победы Владимира Зеленского на выборах в Украине.

Чего ожидать в случае победы Зеленского – международные эксперты

Владимиру Зеленскому нужно быть готовым к тому, что Путин будет проверять его в последующие месяцы в случае победы на выборах президента Украины 2019.

Об этом говорит экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

Он отмечает, что Зеленскому необходимо быть уверенным в сильных отношениях с США и другими странами-членами НАТО, чтобы совместно реагировать на любые провокации Москвы.

Вербшоу также добавляет, что не имеет четкого понимания его отношения к НАТО, поэтому хотелось бы услышать более конкретную информацию.

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Старший сотрудник Эстонского института по иностранным делам Джеймс Шер считает, что Владимир Зеленский не имеет достаточного опыта, чтобы стать главой государства. Но он уверен, что украинское общество не позволит вернуть страну в сферу влияния России.

Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер также признает отсутствие должного опыта у возможного будущего президента.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Владимир Зеленский встретился с Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце.

Источник: Интерфакс-Украина

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