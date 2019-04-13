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Факты / Украина / Общество

В Судане глава Минобороны ушел в отставку

Министр обороны Судана Авад ибн Ауф ушел с поста главы Военного совета страны.

Судан

Глава военного совета Судана Авад ибн Ауф, который был лидером государственного переворота в стране, объявил об отставке.

Такое решение связано с тем, что протестующие отказались уходить с улиц до ухода с должности министра.

Его преемником станет генерал-лейтенант Абдель Фаттах Абдельрахман Бурхан.

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Протестующие объяснили свое желание тем, что Авад ибн Ауф был слишком близким к бывшему лидеру страны Омару аль-Баширу.

Они требуют перехода к гражданскому правлению в стране.

Напомним, 11 апреля армия Судана приняла решение свергнуть президента страны Омара аль-Башира, его помощников и правительство.

Источник: ВВС

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