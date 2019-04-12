Папа Римский Франциск, вопреки протоколу, встал на колени и поцеловал ноги лидерам Южного Судана.

В Ватикане Папа Римский Франциск принял политических и церковных лидеров Южного Судана, чтобы попросить о реализации мирного соглашения от августа 2018 года.

После чего, вопреки протоколу, 82-летний Папа стал на колени, чтобы поцеловать ноги лидерам Южного Судана.

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К слову, Папа Римский страдает от хронической боли в ногах.

В свою очередь, лидеры Южного Судана никак не отреагировали на такой призыв к миру.

Южный Судан – государство, которое обрело независимость в 2011 году, а в декабре 2013 там началась гражданская война.

Причиной 5-летней войны послужило заявление Киира в 2013 году о предотвращении попытки вооруженного государственного переворота, которое организовывал уволенный вице-президент Риек Мачар.

Из-за кадровых перестановок в правительстве почти не осталось представителей второго по численности народа Южного Судана – нуэров. Президент и его окружение являются представителями самого многочисленного народа страны – динка.

Конфликт между этими народностями за власть в Южном Судане перерос в войну.

В августе 2018 года нынешний президент и бывший вице-президент подписали мирное соглашение и договор о разделе власти.

Ранее Факты ICTV писали, что Папа Римский Франциск принял участие в выступлении кубинского цирка Circo Cuba.