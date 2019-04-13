Міністр оборони Судану Авад ібн Ауф пішов з поста глави Військової ради країни.

Глава військової ради Судану Авад ібн Ауф, який був лідером державного перевороту в країні, оголосив про відставку.

Таке рішення пов’язане з тим, що протестувальники відмовилися йти з вулиць до відходу з посади міністра.

Його наступником стане генерал-лейтенант Абдель Фаттах Абдельрахман Бурхан.

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Протестувальники пояснили своє бажання тим, що Авад ібн Ауф був надто близьким до колишнього лідера країни Омара аль-Башира.

Вони вимагають переходу до цивільного правління в країні.

Нагадаємо, 11 квітня армія Судану ухвалила рішення щодо зняття президента країни Омара аль-Башира, його помічників й уряду.