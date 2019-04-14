Кандидат в президенты Петр Порошенко объяснил скрытый смысл рекламных бордов, на которых он изображен с Владимиром Путиным.

На дебатах, которые проходят на НСК Олимпийском кандидат в президенты Украины Петр Порошенко объяснил происхождение агитационных бордов с Владимиром Путиным.

– Эти борды утверждают только одно: мы не дадим господину Путину шансов на его успех, – заявил Порошенко.

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Также он добавил, что не отождествляет Владимира Путина и Владимира Зеленского.

– Я никоим образом не говорил, не говорю и не буду говорить о знаке равенства между Путиным и Зеленским. Это не так, – подчеркнул кандидат в президенты.

Напомним, по Украине начали появляться рекламные билборды – Петр Порошенко против Владимира Путина.