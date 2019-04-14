Кандидат у президенти Петро Порошенко пояснив прихований сенс рекламних бордів, на яких він зображений з Володимиром Путіним.

На дебатах, які проходять на НСК Олімпійському кандидат у президенти України Петро Порошенко пояснив походження агітаційних бордів з Володимиром Путіним.

– Ці борди стверджують тільки одне: ми не дамо пану Путіну шансів на його успіх в Україні, – заявив Порошенко.

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Також він додав, що не ототожнює Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

– Я жодним чином не говорив, не говорю і не буду говорити про знак рівності між Путіним і Зеленським. Це не так, – підкреслив кандидат в президенти.

Нагадаємо, по Україні почали з’являтися рекламні білборди – Петро Порошенко проти Володимира Путіна.