По Украине начали появляться рекламные билборды с изображением Петра Порошенко и Владимира Путина.

Билборды с изображением президента Украины Петра Порошенко и Владимира Путина появились на Харьковщине, а затем и в Киеве.

К слову, лозунг Или я, или Путин Петр Алексеевич применяет давно.

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Кроме того, пользователи сети обсуждают, что такая реклама нарушает Закон Украины. Речь идет о ст.8, в которой запрещается размещать изображения человека без его письменного согласия, а также ст. 64 – запрет на участие в предвыборной агитации лиц без украинского гражданства.

Напомним, Петр Порошенко заявил, что нельзя просто так поехать на переговоры с наемниками “ДНР” и “ЛНР” и президентом РФ Владимиром Путиным.