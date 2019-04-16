В штабе Владимира Зеленского подтвердили подписание трехстороннего договора о проведении дебатов на НСК Олимпийский 19 апреля.

В штабе Владимира Зеленского прокомментировали информацию о подписании договора аренды НСК Олимпийский для проведения дебатов.

– Да, подписано такое соглашение на 19 апреля. В принципе, наши оппоненты не возражали по поводу 19.00, – заявил спикер по вопросам хода избирательной кампании штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

Пока вопрос о представительстве сторонников кандидатов в президенты открыт.

– Идет речь о том, чтобы, например, было 30% сторонников нашего кандидата, 30% сторонников их кандидата и 40% людей, которые могут не являться сторонниками одного или другого кандидата, – говорят в штабе Зеленского.

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Напомним, что ранее о подписании соглашения по аренде стадиона для дебатов между кандидатами в президенты 19 апреля заявили в штабе Петра Порошенко.