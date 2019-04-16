У штабі Володимира Зеленського підтвердили підписання тристороннього договору про проведення дебатів на НСК Олімпійський 19 квітня.

У штабі Володимира Зеленського прокоментували інформацію про підписання договору оренди НСК Олімпійський для проведення дебатів.

– Так, підписана така угода на 19 квітня. У принципі, наші опоненти не заперечували з приводу 19.00, – заявив спікер з питань ходу виборчої кампанії штабу Зеленського Дмитро Разумков.

Поки питання про представництво прихильників кандидатів у президенти відкрито.

– Йдеться про те, щоб, наприклад, було 30% прихильників нашого кандидата, 30% прихильників їхнього кандидата і 40% людей, які можуть не бути прихильниками одного або іншого кандидата, – кажуть у штабі Зеленського.

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Нагадаємо, що раніше про підписання угоди з оренди стадіону для дебатів між кандидатами в президенти 19 квітня заявили у штабі Петра Порошенка.