Согласно данным опроса, проведенного 9-14 апреля, на выборах в украинский парламент лидируют шесть политических сил.

Выборы в парламент пройдут в октябре 2019 года, но 43% респондентов пока не определились, за какую партию готовы отдать свой голос. Среди тех, кто уже знает за кого будет голосовать данные следующие:

Слуга народа 12% всех респондентов и 26% среди тех, кто собирается голосовать и определился;

Оппозиционная платформа За життя – 7.5% и 16%,

Блок Петра Порошенко – 7% и 14%,

ВО Батькивщина – 6% и 12%,

Гражданская позиция -2% и 5% ,

Сила и честь – 2% и 5%.

Всего во время опроса приняли участие 2004 респондентов.

Читайте: Роспуск парламента после выборов является незаконным – Порошенко

К слову, Надежда Савченко планирует взять участие в парламенстких выборах осенью этого года.

Источник: kiis.com.ua