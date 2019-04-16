Згідно з даними опитування, проведеного 9-14 квітня, на виборах в український парламент лідирують шість політичних сил.

Вибори до парламенту пройдуть у жовтні 2019 року, але 43% респондентів поки не визначилися, за яку партію готові віддати свій голос. Серед тих, хто вже знає, за кого голосуватиме дані наступні:

Слуга народу 12% всіх респондентів і 26% серед тих, хто збирається голосувати і визначився;

Опозиційна платформа За життя – 7,5% і 16%;

Блок Петра Порошенка – 7% і 14%;

ВО Батьківщина – 6% і 12%;

Громадянська позиція -2% і 5%,

Сила і честь – 2% і 5%.

Всього під час опитування взяли участь 2004 респонденти.

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До речі, Надія Савченко планує взяти участь у парламентських виборах восени цього року.

Джерело: kiis.com.ua