Украинский центр оценивания качества образования обнародовал правильные ответы ВНО 2019 по математике.
Появились правильные ответы на ВНО 2019 по математике.
Ознакомиться с правильными ответами теста по математике предлагают в разделе ВНО-2019. Математика.
Определение порога сдал/не сдал для указанного теста состоится 13 июня.
Читайте: За что могут не допустить или отстранить от ВНО 2019
Соответственно 14 июня на информационных страницах участников ВНО 2019 появятся результаты теста по математике.
К слову, Факты ICTV узнали о том, как можно подать апелляцию по результатам ВНО 2019.
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