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Факти / Україна

ЗНО 2019: відповіді на тест з математики

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив правильні відповіді ЗНО 2019 з математики.

Тестування

З’явилися правильні відповіді на ЗНО 2019 з математики.

Ознайомитися з правильними відповідями тесту з математики пропонують у розділі ЗНО-2019. Математика.

Визначення порогу склав/не склав для зазначеного тесту відбудеться 13 червня.

Читайте: За що можуть не допустити або відсторонити від ЗНО 2019

Відповідно 14 червня на інформаційних сторінках учасників ЗНО 2019 з’являться результати тесту з математики.

До слова, Факти ICTV дізналися про те, як можна подати апеляцію щодо результатів ЗНО 2019.

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