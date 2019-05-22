Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив правильні відповіді ЗНО 2019 з математики.
З’явилися правильні відповіді на ЗНО 2019 з математики.
Ознайомитися з правильними відповідями тесту з математики пропонують у розділі ЗНО-2019. Математика.
Визначення порогу склав/не склав для зазначеного тесту відбудеться 13 червня.
Читайте: За що можуть не допустити або відсторонити від ЗНО 2019
Відповідно 14 червня на інформаційних сторінках учасників ЗНО 2019 з’являться результати тесту з математики.
До слова, Факти ICTV дізналися про те, як можна подати апеляцію щодо результатів ЗНО 2019.
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